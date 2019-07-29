Генштаб обвинил американские структуры в продаже сирийской нефти

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак" на восточном берегу Евфрата, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак", расположенных на восточном берегу Евфрата. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - заявил Рудской.