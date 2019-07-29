Генштаб предупредил о подготовке боевиками наступления в Идлибе

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Разведка фиксирует скрытную переброску боевиков в юго-западной части идлибской зоны деэскалации в Сирии, идет подготовка к наступлению, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В настоящее время средствами разведки фиксируются скрытная переброска и сосредоточение боевиков в юго-западной части зоны деэскалации. Не менее 500 террористов "Хайат Тахрир-аш-Шам"* передислоцированы из северных районов провинции Идлиб. Проводится подготовка к наступательным действиям".
По словам Рудского, также увеличивается количество средств огневого поражения иностранного производства у бандформирований, в том числе реактивных систем залпового огня.
"Во взаимодействии с турецкими коллегами мы принимаем меры по выявлению и точечному уничтожению огневых средств террористов, их техники, вооружения и складов с боеприпасами, - добавил он.
* Террористическая организация, запрещенная в России