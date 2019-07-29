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РИА Новости
Туризм

В Сочи санатории открывают дополнительные места из-за большого турпотока

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСанаторий РЖД "Мыс Видный" в Сочи
Санаторий РЖД Мыс Видный в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Санатории Сочи, где за два месяца отдохнули более 1,7 миллиона человек, открывают дополнительные места для размещения гостей из-за большого турпотока, сообщила администрация города.
Туристическая отрасль в Сочи отмечает значительный турпоток, несмотря на неустойчивую погоду и отсутствие масштабных международных событий, как, например, проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
"По итогам двух месяцев лета в Сочи отдохнули уже свыше 1,7 миллиона человек. В целом по году главный российский курорт принял уже более 3,5 миллиона туристов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средний показатель заполняемости всех средств размещения по городу сейчас находится на уровне 90%, а в пик туристического сезона, который традиционно приходится на август, приблизится к 100%. В целом, по прогнозам специалистов, в 2019 году в Сочи приедут свыше шести миллионов туристов. При этом власти города рассчитывали, что за четыре месяца курортного сезона Сочи примет около четырех миллионов гостей.
"Прогнозы по заполняемости объектов размещения полностью оправданы. Некоторым нашим санаториям приходится увеличить количество мест", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.
Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала текущего года посетили более чеми миллионов туристов, это больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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