В Ростове-на-Дону мужчину задержали за незаконный вывод денег за границу

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали в Ростове-на-Дону 35-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж", - сказала Ирина Волк.

При обыске у мужчины дома и в офисе нашли бухгалтерские документы, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации.