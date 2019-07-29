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РИА Новости

В Ростове-на-Дону мужчину задержали за незаконный вывод денег за границу

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали в Ростове-на-Дону 35-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж", - сказала Ирина Волк.
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При обыске у мужчины дома и в офисе нашли бухгалтерские документы, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации.
Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ.
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МВД РоссииРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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