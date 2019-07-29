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РИА Новости

ГП поручила проверить сведения о преследовании журналиста Гаджиева

Вчера, 12:21
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поручила прокурору Дагестана провести проверку сведений об уголовном преследовании журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, после обращения СПЧ в его защиту, сообщается на сайте Совета.
Ранее СПЧ обратился в СК РФ, Генпрокуратуру и к главе Республики Дагестан в связи с уголовным преследованием Гаджиева.
11 июля, 15:27
Учредитель "Черновика" считает задержание Гаджиева давлением на издание
"Ваше обращение и жалоба главного редактора издания "Черновик" Маирбека Агаева о необоснованности уголовного преследования журналиста Абдулмумина Гаджиева, непричастности его к террористической деятельности, нарушениях при расследовании уголовного дела в отношении него, а также по другим вопросам, рассмотрены. Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Республики Дагестан поручено организовать тщательную проверку сообщаемых сведений, информировать вас и заявителя о результатах", - говорится в ответе Генпрокуратуры на открытое письмо СПЧ, который приводится на сайте Совета.
Помимо этого, в документе указано, что "за ходом расследования уголовного дела установлен контроль".
3 июля, 14:28
Журналист Гаджиев связал свое дело с профессиональной деятельностью
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. ВС Дагестана 3 июля, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Следствие в суде ходатайствовало оставить меру пресечения первой инстанции в силе, аргументируя это тем, что Гаджиев может бежать за пределы страны. После этого адвокаты заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека.
Сам Гаджиев свою вину не признает и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты.
После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой первой полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев " и #Свободу Абдулмумину. Тем самым издания выражают протест по поводу ареста журналиста.
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