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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" внедрит новое ядерное топливо на АЭС "Дукованы" в Чехии

Вчера, 12:20
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© AP Photo / Petr David JosekАЭС "Дукованы"
АЭС Дукованы
© AP Photo / Petr David Josek
АЭС "Дукованы". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и чешская национальная энергетическая компания ČEZ a.s. заключили соглашение о внедрении на АЭС "Дукованы" новой модификации российского ядерного топлива РК-3+, которое позволит повысить эффективность и безопасность работы атомных энергоблоков, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
"В рамках исполнения данного инжинирингового проекта ядерное топливо пройдет комплекс различных дореакторных испытаний, результаты которых станут основанием для его последующего лицензирования в чешском Государственном комитете по атомной безопасности. При этом будет использоваться опыт работы прототипа данного топлива на четвертом энергоблоке Кольской АЭС в Мурманской области, где оно успешно эксплуатируется с 2010 года", - говорится в сообщении.
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Принципиальное отличие рабочей кассеты РК-3+ от предыдущих поколений топлива для реакторов ВВЭР-440, эксплуатируемых на АЭС "Дукованы", – усовершенствованная конструкция, которая позволила улучшить физические и теплогидравлические характеристики топлива, поясняет пресс-служба ТВЭЛ. "В результате внедрения новой кассеты появится возможность увеличить длительность топливного цикла на электростанции", - подчеркивается в сообщении.
"Новый проект по переводу АЭС "Дукованы" на топливо РК-3+ поможет оптимизировать стратегию топливного цикла этой электростанции, а также повысить безопасность и экономическую эффективность эксплуатации энергоблоков", - отметил вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого цитируются в сообщении.
АЭС "Дукованы" установленной электрической мощностью 2040 МВт имеет в составе четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440 (по 510 МВт каждый), введенных поочередно в 1985-1987 годах. Ежегодно электростанция производит порядка 13 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, покрывая около 20% энергопотребления в Чехии. АЭС "Дукованы" с момента ввода в эксплуатацию работает на российском ядерном топливе производства предприятия ТВЭЛ "Машиностроительный завод" (Электросталь, Московская область).
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