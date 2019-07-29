"Росатом" внедрит новое ядерное топливо на АЭС "Дукованы" в Чехии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и чешская национальная энергетическая компания ČEZ a.s. заключили соглашение о внедрении на АЭС "Дукованы" новой модификации российского ядерного топлива РК-3+, которое позволит повысить эффективность и безопасность работы атомных энергоблоков, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

"В рамках исполнения данного инжинирингового проекта ядерное топливо пройдет комплекс различных дореакторных испытаний, результаты которых станут основанием для его последующего лицензирования в чешском Государственном комитете по атомной безопасности. При этом будет использоваться опыт работы прототипа данного топлива на четвертом энергоблоке Кольской АЭС в Мурманской области, где оно успешно эксплуатируется с 2010 года", - говорится в сообщении.

Принципиальное отличие рабочей кассеты РК-3+ от предыдущих поколений топлива для реакторов ВВЭР-440, эксплуатируемых на АЭС "Дукованы", – усовершенствованная конструкция, которая позволила улучшить физические и теплогидравлические характеристики топлива, поясняет пресс-служба ТВЭЛ. "В результате внедрения новой кассеты появится возможность увеличить длительность топливного цикла на электростанции", - подчеркивается в сообщении.

"Новый проект по переводу АЭС "Дукованы" на топливо РК-3+ поможет оптимизировать стратегию топливного цикла этой электростанции, а также повысить безопасность и экономическую эффективность эксплуатации энергоблоков", - отметил вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого цитируются в сообщении.