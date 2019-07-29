Камеры засняли подозреваемого в убийстве блогерши, найденной в чемодане

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал предполагаемый убийца девушки-блогера.

На кадрах видно, что мужчина свободно входит в подъезд — очевидно, у него были ключи или ему открыл дверь кто-то из жильцов. Через несколько часов он покинул дом. По данным судмедэкспертов, смерть девушки наступила именно в этот временной интервал.

Тело нашли в съемной квартире на улице Пырьева в Москве. Родители жертвы долго не могли связаться с дочерью и в итоге позвонили хозяину жилья. Он и обнаружил в квартире чемодан, где лежал труп.

Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, мотивом убийства могла стать ревность.