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РИА Новости

Камеры засняли подозреваемого в убийстве блогерши, найденной в чемодане

Вчера, 12:22
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Погибшая девушка-блогер
Погибшая девушка-блогер
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал предполагаемый убийца девушки-блогера.
На кадрах видно, что мужчина свободно входит в подъезд — очевидно, у него были ключи или ему открыл дверь кто-то из жильцов. Через несколько часов он покинул дом. По данным судмедэкспертов, смерть девушки наступила именно в этот временной интервал.
Тело нашли в съемной квартире на улице Пырьева в Москве. Родители жертвы долго не могли связаться с дочерью и в итоге позвонили хозяину жилья. Он и обнаружил в квартире чемодан, где лежал труп.
Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, мотивом убийства могла стать ревность.
Погибшая училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек. На своей странице она рассказывала об учебе и путешествиях.
Автор видеоблога Road to film Павел Ш.
27 июля, 15:08
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