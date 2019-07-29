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РИА Новости

Мэр Чебоксар сравнил себя с Тарасом Бульбой после ДТП с участием сына

Вчера, 12:17
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© Фото : официальный сайт города ЧебоксарыГлава администрации Чебоксар Алексей Ладыков
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков
© Фото : официальный сайт города Чебоксары
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков прокомментировал ДТП с участием своего сына и признался, что у него возникает желание поступить с ним как Тарас Бульба.
Рано утром 22 июля на автодороге Москва — Уфа в Моргаушском районе Чувашии водитель Audi врезался в ограждение, а затем столкнулся с автомобилем УАЗ-3909. В результате аварии водитель и пассажир УАЗа получили травмы. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело, вечером 24 июля скрывшегося водителя задержали. Им оказался сын главы администрации Чебоксар Олег Ладыков, он арестован.
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"Очевидно то, что как глава администрации я явление временное, но я всегда буду отцом своего сына. Родителям всегда сложно объективно оценивать поступки своих детей, тем более если кажется, что взрослый сын все делает назло и вопреки. Не скрою, бывают моменты, когда возникает желание поступить как Тарас Бульба, но в итоге остается только констатировать, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", — написал Ладыков на своей странице в инстаграме.
Он также отметил, что на месте пострадавших в ДТП мог оказаться любой — он сам, его младшие дети или его мать.

"Поэтому ни у меня, ни у любого здравомыслящего человека не может быть никаких оснований для оправдания виновных. Причина этого ДТП — в преступной экстремальности и патологической безответственности".

Алексей Ладыков
Михаил Музраев
8 июля, 18:13
На сына экс-главы волгоградского СК завели административное дело
В конце мая Калининский районный суд Чебоксар приговорил Олега Ладыкова к году и четырем месяцам лишения свободы условно за побои и насилие в отношении полицейского. Как установило следствие, вечером 9 февраля 2019 года пьяный мужчина приехал на арендованном лимузине в гостевой дом на улице Волжской в Чебоксарах, где на праздновании дня рождения своей подруги находилась его знакомая. Из хулиганских побуждений он избил присутствовавшего там ранее не знакомого молодого человека, который в результате на некоторое время потерял сознание, а мужчина скрылся с места преступления на том же лимузине. Очнувшись, пострадавший сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, после чего местонахождение нападавшего было установлено, его доставили в полицию.
Утром 10 февраля 2019 года, находясь в отделе внутренних дел в рамках продолжавшегося разбирательства, молодой человек, выражая недовольство действиями полицейских и не реагируя на неоднократные требования успокоиться, ударил кулаком по лицу одному из них, сообщили в региональном СУ СК. В отношении него возбудили уголовное дело статьям "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти" и "Побои". Обвинение запрашивало для Ладыкова 2,5 года колонии-поселения, однако суд избрал условное наказание.
Судейский молоток
13 февраля, 10:16
Сына главы Чебоксар поместили под домашний арест
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ЧувашияПроисшествия
Популярные комментарии
Вопрос.Чем руководствовался суд,когда выносил приговор?
29 июля, 12:49
Олег 84
2300000
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