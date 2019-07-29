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РИА Новости

МЧС разработает требования к детским палаточным лагерям

Вчера, 12:10
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкМолодежный форум "Селигер 2013"
Молодежный форум Селигер 2013
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Требования к проектированию и размещению детских палаточных лагерей планируется разработать до 1 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Законодательная лакуна обнаружилась после пожара в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, при котором погибли четыре ребенка.
По словам собеседника агентства, противопожарное законодательство перерабатывается "в части установления требований ... к проектированию и размещению детских лагерей палаточного типа". Внести изменения планируется "до 1 сентября".
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На учете МЧС РФ сейчас порядка 45 тысяч детских оздоровительных лагерей. По данным Минпросвещения, из них 1390 - палаточного типа.
"Среди основных нарушений ... специалисты отмечают наличие электроприборов и электропроводки внутри палаток, число палаток в одной палаточной группе и расстоянии между ними, а также отсутствие источников противопожарного водоснабжения", - отметил представитель МЧС.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеМЧС РФРоссияХабаровский крайОбщество
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