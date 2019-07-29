МЧС разработает требования к детским палаточным лагерям

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Требования к проектированию и размещению детских палаточных лагерей планируется разработать до 1 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Законодательная лакуна обнаружилась после пожара в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, при котором погибли четыре ребенка.

По словам собеседника агентства, противопожарное законодательство перерабатывается "в части установления требований ... к проектированию и размещению детских лагерей палаточного типа". Внести изменения планируется "до 1 сентября".

На учете МЧС РФ сейчас порядка 45 тысяч детских оздоровительных лагерей. По данным Минпросвещения, из них 1390 - палаточного типа.