СК возбудил против "вора в законе" Циркача уголовное дело о лидерстве в ОПГ

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В подмосковном городе Электросталь против криминального авторитета по прозвищу Циркач возбудили уголовное дело о "занятии высшего положения в преступной иерархии", сообщается на В подмосковном городе Электросталь против криминального авторитета по прозвищу Циркач возбудили уголовное дело о "занятии высшего положения в преступной иерархии", сообщается на сайте Следственного комитета.

Имя подозреваемого не называется, в пресс-релизе его характеризуют как "вора в законе".

Как уточняет ведомство, Циркач возглавлял ОПГ с 2011 года, координировал действия других группировок, создавал и поддерживал связи между ними и остальными главарями, участвовал в распределении преступных доходов.

Подозреваемый уже был неоднократно судим за кражи, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Сейчас следователи устанавливают местонахождение Циркача.

Ужесточение наказания для лидеров ОПГ

В начале апреля Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Теперь за создание или руководство ОПГ осужденные наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. За участие в собраниях организаторов — от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

Преступления, совершенные лицом высшего положения в преступной иерархии, влекут срок от 15 до 20 лет, штраф до пяти миллионов рублей и ограничение свободы от года до двух лет. Не исключено пожизненное заключение.

За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемому грозит от восьми до 15 лет тюрьмы со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

Двадцать восьмого мая по новой статье Уголовного кодекса в Томске завели первое уголовное дело — против местного криминального авторитета.