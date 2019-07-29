Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T12:33Z
https://ria.ru/20190729/1556964209.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК возбудил против "вора в законе" Циркача уголовное дело о лидерстве в ОПГ

Вчера, 12:06
5149
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В подмосковном городе Электросталь против криминального авторитета по прозвищу Циркач возбудили уголовное дело о "занятии высшего положения в преступной иерархии", сообщается на сайте Следственного комитета.
Имя подозреваемого не называется, в пресс-релизе его характеризуют как "вора в законе".
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в Замоскворецком суде Москвы. 27 декабря 2017
22 февраля, 08:00
От главы республики до киллера: кто в России ждет приговора за создание ОПГ
Как уточняет ведомство, Циркач возглавлял ОПГ с 2011 года, координировал действия других группировок, создавал и поддерживал связи между ними и остальными главарями, участвовал в распределении преступных доходов.
Подозреваемый уже был неоднократно судим за кражи, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Сейчас следователи устанавливают местонахождение Циркача.

Ужесточение наказания для лидеров ОПГ

В начале апреля Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Теперь за создание или руководство ОПГ осужденные наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. За участие в собраниях организаторов — от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.
Улица Зеленая, где находится частный дом, в котором 5 ноября 2010 года было совершено массовое убийство, в станице Кущевская Краснодарского края
15 ноября 2018, 08:00
Как живет Кущевка спустя восемь лет после массового убийства
Преступления, совершенные лицом высшего положения в преступной иерархии, влекут срок от 15 до 20 лет, штраф до пяти миллионов рублей и ограничение свободы от года до двух лет. Не исключено пожизненное заключение.
За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемому грозит от восьми до 15 лет тюрьмы со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
Двадцать восьмого мая по новой статье Уголовного кодекса в Томске завели первое уголовное дело — против местного криминального авторитета.
Второе уголовное дело по этой статье возбудили в начале июля в Подмосковье: "вора в законе" по кличке Бончо обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии.
Суд над участниками ОПГ Боксеры в Казани
14 мая, 04:13
ОПГ в 2018 году стали совершать больше тяжких и особо тяжких преступлений
12130107
Обсудить 2
Следственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
РИА
Новости
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Лента
новостей
Форсирование водной преграды с помощью понтонно-мостовой переправы
В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
В Индии родился ребенок-русалка
Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков
Мэр Чебоксар сравнил себя с Тарасом Бульбой после ДТП с участием сына
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трампу предложили "выигрышный ход" против альянса Путина и Си
СМИ: экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния