Китай выразил твердую поддержку гонконгским властям, несмотря на протесты

ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Центральное правительство Китая по-прежнему твердо поддерживает работу главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, несмотря на продолжающиеся протесты, заявила в понедельник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Сюй Луин.

"Центральное правительство Китая по-прежнему полностью одобряет работу главы администрации Кэрри Лэм и правительства специального административного района Гонконг", - заявила Сюй Луин на спецбрифинге, посвященном ситуации в Гонконге.

Она отметила, что с момента прихода к власти в 2017 году Кэрри Лэм провела огромный объем работы по экономическому развитию и улучшению благосостояния жителей Гонконга.

Говоря о поправках к закону об экстрадиции, которые стали причинами массовых демонстраций, Сюй Луин отметила, что цель этой инициативы - устранить существующие лазейки в законодательной системе и сообща бороться с преступностью.

"С учетом возникших во время процесса рассмотрения больших разногласий и уличных протестов, правительство Гонконга для скорейшего восстановления общественного спокойствия приняло решение приостановить рассмотрение поправок, центральное правительство поддерживает, понимает и выражает уважение этому решению", - добавила Сюй Луин.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.