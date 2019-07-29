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РИА Новости

Китай выразил твердую поддержку гонконгским властям, несмотря на протесты

Вчера, 12:05
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ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Центральное правительство Китая по-прежнему твердо поддерживает работу главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, несмотря на продолжающиеся протесты, заявила в понедельник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Сюй Луин.
"Центральное правительство Китая по-прежнему полностью одобряет работу главы администрации Кэрри Лэм и правительства специального административного района Гонконг", - заявила Сюй Луин на спецбрифинге, посвященном ситуации в Гонконге.
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Она отметила, что с момента прихода к власти в 2017 году Кэрри Лэм провела огромный объем работы по экономическому развитию и улучшению благосостояния жителей Гонконга.
Говоря о поправках к закону об экстрадиции, которые стали причинами массовых демонстраций, Сюй Луин отметила, что цель этой инициативы - устранить существующие лазейки в законодательной системе и сообща бороться с преступностью.
"С учетом возникших во время процесса рассмотрения больших разногласий и уличных протестов, правительство Гонконга для скорейшего восстановления общественного спокойствия приняло решение приостановить рассмотрение поправок, центральное правительство поддерживает, понимает и выражает уважение этому решению", - добавила Сюй Луин.
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Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились.
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