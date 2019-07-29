В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Пенсионном фонде напомнили, что в ряде случаев право на получение пенсии может прекратиться либо ее размер уменьшается, тогда граждане должны сами сообщать об изменении обстоятельств в ПФР, пишет В Пенсионном фонде напомнили, что в ряде случаев право на получение пенсии может прекратиться либо ее размер уменьшается, тогда граждане должны сами сообщать об изменении обстоятельств в ПФР, пишет "Российская газета"

Издание подчеркивает, что если информация не предоставлена вовремя, то возникает переплата, которую потом придется вернуть.

В качестве примера приводится выплата пенсии по потере кормильца. Право на ее получение теряется трудоспособным гражданином при наступлении 18 лет. Этот срок продлевается до 23 лет при очном обучении.

Если получающие пенсию заканчивают учиться, они должны уведомить об этом ПФР. Соответствующее письменное обязательство дается при назначении выплат.