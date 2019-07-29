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РИА Новости

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

Вчера, 12:11
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Пенсионном фонде напомнили, что в ряде случаев право на получение пенсии может прекратиться либо ее размер уменьшается, тогда граждане должны сами сообщать об изменении обстоятельств в ПФР, пишет "Российская газета".
Издание подчеркивает, что если информация не предоставлена вовремя, то возникает переплата, которую потом придется вернуть.
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В качестве примера приводится выплата пенсии по потере кормильца. Право на ее получение теряется трудоспособным гражданином при наступлении 18 лет. Этот срок продлевается до 23 лет при очном обучении.
Если получающие пенсию заканчивают учиться, они должны уведомить об этом ПФР. Соответствующее письменное обязательство дается при назначении выплат.
Переплата также возможна после смерти иждивенца (например, супруга или внука), за которого полагается прибавка к пенсии.
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Пенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Российский гражданин всё должен всем. А пенсионный фонд с миллиардными бюджетами, кучей бесполезной недвижимости и раздутым штатом - ничего делать не должен. Да и государство в целом - тоже никому ничего не должно. Вы, главное, налоги платите.
29 июля, 13:24
Аристотель Аваносов
6320504
Ничего никто вам не должен. Все накопления будь они бабушкины, будь они дедушкины или родителей у кого нет их в живых, должны из пенсионного до копейки переходить их детям или внукам. А не государству, которое налогами одними втаптывает в грязь всех.
29 июля, 15:17
molchanov.molchanov-vadik
3720102
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