Опрос показал, как россияне относятся к идее введения электронных паспортов

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство россиян (85%) слышали об идее электронного паспорта, но более половины (69%) предпочли бы оставить себе бумажный, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам опроса, 85% опрошенных слышали о предложении получать электронные паспорта вместо обычных, 15% впервые услышали об этом. На вопрос, хотели бы Вы оформить для себя электронный паспорт, положительно ответили 31%, отрицательно - 59%.
По данным ВЦИОМ, если бы респонденту прямо сейчас предложили выбор, - получить электронный, отказавшись от бумажного, или оставить бумажный - то 69% опрошенных оставили бы бумажный, 25% - получили бы электронный.
9 октября 2018, 09:21Сказано в эфире - Радио SputnikЭксперт: перевод россиян на электронные паспорта назрелРоссийское правительство обсуждает замену бумажных паспортов на электронные, сообщают СМИ. О положительном эффекте такого решения и возможных опасностях в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Николай Миронов.
Среди достоинств электронного паспорта россияне назвали многофункциональность ("содержит больше информации", "все в одном", "меньше документов с собой носить"), износостойкость, практичность. Среди минусов такого паспорта - ненадежность, уязвимость, доступность данных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 июля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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