Опрос показал, как россияне относятся к идее введения электронных паспортов

Слышали новость? Бумага уходит в прошлое. Электронный паспорт не затрется Почему российские хакеры вскрывают системы "там", но не делают это дома? Уйдут ли в прошлое бумажные справки вслед за паспортами? Учиться или не учиться? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?".