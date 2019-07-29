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РИА Новости

Опрос показал, как россияне относятся к идее введения электронных паспортов

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство россиян (85%) слышали об идее электронного паспорта, но более половины (69%) предпочли бы оставить себе бумажный, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам опроса, 85% опрошенных слышали о предложении получать электронные паспорта вместо обычных, 15% впервые услышали об этом. На вопрос, хотели бы Вы оформить для себя электронный паспорт, положительно ответили 31%, отрицательно - 59%.
По данным ВЦИОМ, если бы респонденту прямо сейчас предложили выбор, - получить электронный, отказавшись от бумажного, или оставить бумажный - то 69% опрошенных оставили бы бумажный, 25% - получили бы электронный.
Паспорт гражданина РФ
9 октября 2018, 09:21Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт: перевод россиян на электронные паспорта назрелРоссийское правительство обсуждает замену бумажных паспортов на электронные, сообщают СМИ. О положительном эффекте такого решения и возможных опасностях в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Николай Миронов.
Среди достоинств электронного паспорта россияне назвали многофункциональность ("содержит больше информации", "все в одном", "меньше документов с собой носить"), износостойкость, практичность. Среди минусов такого паспорта - ненадежность, уязвимость, доступность данных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 июля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
18 июля, 19:22
Слышали новость? Бумага уходит в прошлое. Электронный паспорт не затретсяПочему российские хакеры вскрывают системы "там", но не делают это дома? Уйдут ли в прошлое бумажные справки вслед за паспортами? Учиться или не учиться? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?".
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ВЦИОМРоссияОбщество
Популярные комментарии
К сожалению, государство не способно обеспечить сохранность и безопасность этих данных. И Есть конкретные примеры, когда через поддельные цифровые подписи мошенники регистрировали левые компании, заключали сделки с недвижимостью. При этом полиция не находит в этом состава преступления и, мягко говоря, посылает всех заявителей лесом. С электронными паспортами будет та же самая история.
29 июля, 12:17
СДСтрана Дураков
2400003
Это будет начало конца. Следущий шаг - обязательный чип под кожу, вместо паспорта. А дальше уже никуда не денешься. Шаг влево шаг вправо - отключение чипа. И уже ни в магазине не расплатишься, потому как кошелёк в нём, ни в метро не пройдёшь. Короче станешь не человеком. Всё это давно описано. Кажется в фильме Дух Времени.
29 июля, 12:56
БИЧ YouTube
1501105
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