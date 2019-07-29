Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T11:51Z
https://ria.ru/20190729/1556963812.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_0:0:3098:1743_1036x0_80_0_0_87ef2ecb5980d257194a9dc2be0bdc7b.jpg
РИА Новости

Вучич поблагодарил Россию за переданные бронетранспортеры

Вчера, 11:51
1273
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич осмотрел полученные из России в рамках военно-технической помощи бронетранспортеры БРДМ-2 в Нише на базе сухопутных войск на юге Сербии и поблагодарил российское руководство.
Минобороны Сербии сообщило в минувшую субботу, что из России прибыли 10 бронетранспортеров БРДМ-2 с комплектами запасных частей. По данным ведомства, во время их доставки российским авиаперевозчиком не возникло препятствий, техника была доставлена надежно и безопасно, с соблюдением международных норм.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
26 апреля, 02:19
Межгосударственные отношения России и Сербии
Утром в понедельник президент Сербии с министром обороны Александром Вулиным, послом РФ Александром Боцан-Харченко и представителями сербского командования осмотрели бронетранспортеры в казарме "Мия Станимирович" в Нише на юге Сербии, где находится командование сухопутных сил армии Сербии.
"Вот так выглядел старый бронетранспортер 1962 года, а мы получили модернизированные, как видите, с большей защитой, панорамным прицелом, гироскопической стабилизацией, что означает, что (бронетранспортер - Прим. ред.) может стрелять на ходу, чего, фактически, раньше не могли, дополнительную внешнюю защиту", - заявил Вучич в ходе осмотра. Трансляцию вело агентство Танюг.
Министр обороны Сербии Александр Вулин
11 июня, 14:27
Сербия рассчитывает на помощь России и Китая в закупках вооружения
"И это часть договора, который мы достигли с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще раз, господин Боцан-Харченко, спасибо вам, спасибо президенту Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу за огромную помощь и поддержку сухопутным войскам Сербии, огромную поддержку нашим разведывательным подразделениям, которая укрепляет нашу боеготовность", - заявил Вучич и добавил, что все это Сербия получила бесплатно, включая модернизацию и запчасти.
7041002
Обсудить 0
Александр ВучичСербияРоссияВ мире
Рекомендуем
Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
В Тегеране прокомментировали желание Помпео "поговорить" с иранским народом
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
На Украине решили реформировать СБУ
Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
Лента
новостей
Американская военная техника в Сирии
Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Тестовые задания по русскому языку для ульяновских чиновников
В ОБСЕ прокомментировали ситуацию со статусом русского языка на Украине
Форсирование водной преграды с помощью понтонно-мостовой переправы
В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Опрос показал, как россияне относятся к идее введения электронных паспортов
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трампу предложили "выигрышный ход" против альянса Путина и Си
Ударный вертолет Ми-35М
Сербия ожидает еще семь военных вертолетов из России
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской проводит брифинг по ситуации в Сирии. 29 июля 2019
Генштаб обвинил американские структуры в продаже сирийской нефти
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16В США пять человек погибли в результате стрельбы
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
Лента новостейМолния