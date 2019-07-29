Вучич поблагодарил Россию за переданные бронетранспортеры

БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич осмотрел полученные из России в рамках военно-технической помощи бронетранспортеры БРДМ-2 в Нише на базе сухопутных войск на юге Сербии и поблагодарил российское руководство.
Минобороны Сербии сообщило в минувшую субботу, что из России прибыли 10 бронетранспортеров БРДМ-2 с комплектами запасных частей. По данным ведомства, во время их доставки российским авиаперевозчиком не возникло препятствий, техника была доставлена надежно и безопасно, с соблюдением международных норм.
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Утром в понедельник президент Сербии с министром обороны Александром Вулиным, послом РФ Александром Боцан-Харченко и представителями сербского командования осмотрели бронетранспортеры в казарме "Мия Станимирович" в Нише на юге Сербии, где находится командование сухопутных сил армии Сербии.
"Вот так выглядел старый бронетранспортер 1962 года, а мы получили модернизированные, как видите, с большей защитой, панорамным прицелом, гироскопической стабилизацией, что означает, что (бронетранспортер - Прим. ред.) может стрелять на ходу, чего, фактически, раньше не могли, дополнительную внешнюю защиту", - заявил Вучич в ходе осмотра. Трансляцию вело агентство Танюг.
"И это часть договора, который мы достигли с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще раз, господин Боцан-Харченко, спасибо вам, спасибо президенту Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу за огромную помощь и поддержку сухопутным войскам Сербии, огромную поддержку нашим разведывательным подразделениям, которая укрепляет нашу боеготовность", - заявил Вучич и добавил, что все это Сербия получила бесплатно, включая модернизацию и запчасти.