В Китае заявили о негативном влиянии протестов на экономику Гонконга

ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Уличные протесты и насильственные действия резко сказались на экономике и международном имидже Гонконга, заявил в понедельник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ян Гуан.

"Уличные демонстрации и акты насилия в Гонконге продолжаются уже больше месяца, оказав резкое воздействие на верховенство права, общественный порядок, экономику, благосостояние населения и международный имидж Гонконга", - заявил Ян Гуан на спецбрифинге, посвященном ситуации в Гонконге.

Он подчеркнул, что эти действия "заставляют переживать боль и скорбь" всех тех, кто дорожит и переживает за Гонконг. Ян Гуан выразил надежду на то, что все слои гонконгского общества будут решительно защищать верховенство закона, это основная ценность, которой гордятся жители Гонконга.

"Верховенство закона - это основа прекрасной деловой среды Гонконга, краеугольный камень стабильности и процветания. Нельзя безучастно наблюдать, как небольшая группа людей безнаказанно топчет это", - заявил чиновник. Он добавил, что если этот "важный стол пошатнется", то в будущем будет невозможно гарантировать стабильность процветания Гонконга.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.