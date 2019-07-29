Силовики обстреляли окраины Горловки в Донбассе, заявляют в ДНР

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник выпустили девять мин по окраинам подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловки, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 8.05 до 8.40 (совпадает с мск – ред.) нами были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по окраинам Горловки. Всего за указанный период было выпущено девять мин калибром 82 миллиметра, также использовались гранатометы и стрелковое оружие", - сказал представитель ведомства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.