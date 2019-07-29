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РИА Новости

Силовики обстреляли окраины Горловки в Донбассе, заявляют в ДНР

Вчера, 11:48
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник выпустили девять мин по окраинам подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловки, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля
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"Сегодня с 8.05 до 8.40 (совпадает с мск – ред.) нами были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по окраинам Горловки. Всего за указанный период было выпущено девять мин калибром 82 миллиметра, также использовались гранатометы и стрелковое оружие", - сказал представитель ведомства.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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