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РИА Новости

Врач рассказал, как справиться с плохим настроением в холодную погоду

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Победить хандру во время ненастной погоды помогут смена имиджа, яркие краски в гардеробе и интерьере, перестановка в доме и регулярные занятия спортом, рассказал главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Московской области, главврач ГБУЗ МО "Центральная клиническая психиатрическая больница" Борис Белозеров.

"В первую очередь необходим отдых: спокойные выходные дома и обязательный регулярный восьмичасовой полноценный сон каждый день. Далее стоит заняться интерьером, сделать перестановку в доме, сменить прическу, обновить гардероб, добавив туда больше цветных, ярких аксессуаров. Причем не только дома, но и на рабочем месте", — посоветовал он.

Как объяснил врач, у людей, которые регулярно занимаются физкультурой, депрессия встречается в 20 раз реже. Кроме того, разнообразный рацион и преобладание в нем свежих зелени, фруктов и овощей также поможет улучшить настроение.
По прогнозам синоптиков на этой неделе в Москве ожидается пасмурная, прохладная и ветреная погода. С понедельника по четверг минимальная ночная температура в столичном регионе будет колебаться в пределах плюс 5-10 градусов.
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