Врач рассказал, как справиться с плохим настроением в холодную погоду

Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Победить хандру во время ненастной погоды помогут смена имиджа, яркие краски в гардеробе и интерьере, перестановка в доме и регулярные занятия спортом, рассказал главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Московской области, главврач ГБУЗ МО "Центральная клиническая психиатрическая больница" Борис Белозеров.

"В первую очередь необходим отдых: спокойные выходные дома и обязательный регулярный восьмичасовой полноценный сон каждый день. Далее стоит заняться интерьером, сделать перестановку в доме, сменить прическу, обновить гардероб, добавив туда больше цветных, ярких аксессуаров. Причем не только дома, но и на рабочем месте", — посоветовал он.

Как объяснил врач, у людей, которые регулярно занимаются физкультурой, депрессия встречается в 20 раз реже. Кроме того, разнообразный рацион и преобладание в нем свежих зелени, фруктов и овощей также поможет улучшить настроение.