В Карелии четыре человека погибли при лобовом столкновении автомобилей

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли на трассе в Сегежском районе Карелии при столкновении двух автомобилей, сообщает УГИБДД по республике.
"В 9.50 мск на 687 километре автодороги "Кола" произошло лобовое столкновение Dodge и Skoda Octavia", - говорится в сообщении.
По информации ГИБДД, в аварии погибли четыре человека: водитель Dodge, водитель и две пассажирки Skoda.
На месте ДТП частично перекрыта проезжая часть федеральной трассы "Кола". Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Обстоятельства ДТП выясняются.