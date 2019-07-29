В Карелии четыре человека погибли при лобовом столкновении автомобилей

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли на трассе в Сегежском районе Карелии при столкновении двух автомобилей, сообщает УГИБДД по республике.

"В 9.50 мск на 687 километре автодороги "Кола" произошло лобовое столкновение Dodge и Skoda Octavia", - говорится в сообщении.

По информации ГИБДД, в аварии погибли четыре человека: водитель Dodge, водитель и две пассажирки Skoda.