МИД предупредил российских граждан об активности вулкана Этна в Италии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупреждает российских граждан об активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.
"Италия - на острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна, объявлен "желтый" уровень опасности, возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Заметное усиление активности Этны специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зарегистрировали в ночь на 19 июля, хотя вулкан проснулся еще 14 июля. Речь идет об извержении из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны. Специальные тепловые камеры Ingv зафиксировали образование фонтанов раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже небольшой лавовый поток. Эти явления сопровождаются колебаниями земной поверхности малой и средней силы.
Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены 10 человек.
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