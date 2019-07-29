МИД предупредил российских граждан об активности вулкана Этна в Италии

На Сицилии извергается самый крупный вулкан Европы – Этна. На склоне вулкана образовались два разлома, из которых на высоте более 3000 метров вытекает раскаленная лава.

Огненные реки Этны: на Сицилии проснулся крупнейший вулкан Европы На Сицилии извергается самый крупный вулкан Европы – Этна. На склоне вулкана образовались два разлома, из которых на высоте более 3000 метров вытекает раскаленная лава.

Заметное усиление активности Этны специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зарегистрировали в ночь на 19 июля, хотя вулкан проснулся еще 14 июля. Речь идет об извержении из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны. Специальные тепловые камеры Ingv зафиксировали образование фонтанов раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже небольшой лавовый поток. Эти явления сопровождаются колебаниями земной поверхности малой и средней силы.