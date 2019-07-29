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РИА Новости

МИД предупредил российских граждан об активности вулкана Этна в Италии

Вчера, 11:38
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CC0 / 6657176 / Вулкан Этна
Вулкан Этна
CC0 / 6657176 /
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупреждает российских граждан об активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.
"Италия - на острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна, объявлен "желтый" уровень опасности, возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Огненные реки Этны: на Сицилии проснулся крупнейший вулкан Европы
1 июня, 19:24
Огненные реки Этны: на Сицилии проснулся крупнейший вулкан ЕвропыНа Сицилии извергается самый крупный вулкан Европы – Этна. На склоне вулкана образовались два разлома, из которых на высоте более 3000 метров вытекает раскаленная лава.
Заметное усиление активности Этны специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зарегистрировали в ночь на 19 июля, хотя вулкан проснулся еще 14 июля. Речь идет об извержении из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны. Специальные тепловые камеры Ingv зафиксировали образование фонтанов раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже небольшой лавовый поток. Эти явления сопровождаются колебаниями земной поверхности малой и средней силы.
Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены 10 человек.
Извержение вулкана Этна
16 января 2018, 13:58
Геолог: гора Этна является гигантским гейзером, а не вулканом
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