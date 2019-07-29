В Нижегородской области рассказали о сотрудничестве с банком "Ассоциация"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Банк "Ассоциация" последние два года не заключал госконтрактов на оказание финансовых услуг по привлечению кредитных ресурсов с правительством Нижегородской области, сообщили РИА Новости в министерстве финансов региона.

ЦБ с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка "Ассоциация", занимавшего 170-е место в банковской системе РФ по размеру активов. Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 12 августа. Сам банк объяснил отзыв лицензии следствием мошенничества сотрудника казначейства банка, который фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.