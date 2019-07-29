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РИА Новости

В Нижегородской области рассказали о сотрудничестве с банком "Ассоциация"

Вчера, 11:31
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Банк "Ассоциация" последние два года не заключал госконтрактов на оказание финансовых услуг по привлечению кредитных ресурсов с правительством Нижегородской области, сообщили РИА Новости в министерстве финансов региона.
ЦБ с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка "Ассоциация", занимавшего 170-е место в банковской системе РФ по размеру активов. Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 12 августа. Сам банк объяснил отзыв лицензии следствием мошенничества сотрудника казначейства банка, который фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.
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20 января 2015, 11:19
Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
"За период 2017-2018 годов банк "Ассоциация" не участвовал в аукционах на предоставление кредитных ресурсов для нужд области. Государственные контракты на оказание финансовых услуг по привлечению кредитных ресурсов не заключались", - сообщили в региональном минфине.
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Центральный Банк РФНижегородская областьЭкономика
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