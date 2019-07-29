В Чили шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Инцидент произошел в ночь на понедельник на территории коммуны О'Хиггинс. Сообщается, что автобус фирмы Línea Azul, в котором находились порядка 50 пассажиров, выехал в районе полуночи из Сантьяго в сторону городов Лос-Анхелес и Темуко. На одном из поворотов автобус перевернулся. Причина произошедшего выясняется.