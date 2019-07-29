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РИА Новости

В Чили шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Вчера, 11:30
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и более 40 получили ранения в ДТП с автобусом в Чили, сообщает местная радиостанция BioBio.
Инцидент произошел в ночь на понедельник на территории коммуны О'Хиггинс. Сообщается, что автобус фирмы Línea Azul, в котором находились порядка 50 пассажиров, выехал в районе полуночи из Сантьяго в сторону городов Лос-Анхелес и Темуко. На одном из поворотов автобус перевернулся. Причина произошедшего выясняется.
Как отмечает радиостанция, на место происшествия выехали пожарные автомобили. Раненых доставляют в местные больницы.
Глава коммуны О'Хиггинс Хуан Мануэль Масферрер сообщил, что среди погибших пять женщин и мужчина. Он добавил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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