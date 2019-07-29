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РИА Новости

В США пассажирский поезд врезался в грузовик, сообщили СМИ

Вчера, 11:24
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажирский поезд железнодорожной компании Amtrak врезался в грузовой автомобиль на переезде в штате Иллинойс в США, в результате несколько вагонов поезда сошли с рельсов, погиб один человек, передает телеканал ABC 7 Chicago.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в пригороде Чикаго. В результате произошедшего пять вагонов поезда, двигавшегося со скоростью более 100 километров в час, сошли с рельсов.
По словам заместителя начальника пожарной службы Шона Ричардса, всего в поезде находились более 290 человек. Он добавил, что в результате столкновения погиб водитель грузовика, два пассажира поезда были доставлены в больницу с незначительными травмами.
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