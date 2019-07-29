В США пассажирский поезд врезался в грузовик, сообщили СМИ

Инцидент произошел в воскресенье вечером в пригороде Чикаго. В результате произошедшего пять вагонов поезда, двигавшегося со скоростью более 100 километров в час, сошли с рельсов.

По словам заместителя начальника пожарной службы Шона Ричардса, всего в поезде находились более 290 человек. Он добавил, что в результате столкновения погиб водитель грузовика, два пассажира поезда были доставлены в больницу с незначительными травмами.