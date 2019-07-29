Политолог оценил отмену запрета на поездки молдавских чиновников в Россию

"Я считаю, что отмена запрета — это давно назревшее решение, которое чисто технически облегчит налаживание контакта с Россией. Я надеюсь, что теперь политики не будут искать причин не ездить в Россию, там, где этих причин нет, как это было в прошлом", - сказал Назария в комментарии РИА Новости.