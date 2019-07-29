Политолог оценил отмену запрета на поездки молдавских чиновников в Россию

КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Отмена запрета для молдавских чиновников на визиты в Россию позволит властям Молдавии наладить отношения с руководством РФ, считает политолог Сергей Назария.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что что власти республики отменили введенный в марте 2017 года запрет на поездку членов парламента и правительства в Россию.
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"Я считаю, что отмена запрета — это давно назревшее решение, которое чисто технически облегчит налаживание контакта с Россией. Я надеюсь, что теперь политики не будут искать причин не ездить в Россию, там, где этих причин нет, как это было в прошлом", - сказал Назария в комментарии РИА Новости.
По словам эксперта, введение запрета было "высосано из пальца", власти явно воспользовались надуманным предлогом.
"Тогда власти просто придумали предлог, чтобы запретить визиты в РФ по причине того, что российские власти задерживают молдавских чиновников на границе. Может и был такой случай, но нельзя сказать, чтобы это стало систематическими явлениями", - сказал Назария.
Он подчеркнул, что на самом деле представителей молдавских властей можно обвинить в том, что они препятствовали въезду российских граждан в Молдавию, но теперь все исправлено. Политолог считает, что сейчас самое время вернуться к решению ключевых вопросов — экономическому сотрудничеству и приднестровскому конфликту.