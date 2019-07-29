Россия не сменит позицию по Венесуэле в случае новых американских санкций

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Москва и в случае новых санкций США не отступит от своих "красных линий" и принципиальных подходов по Венесуэле, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении России из-за поддержки венесуэльского правительства.
"Они все время грозят санкциями, у них давно уже ничего нет, кроме санкций. В конечном счете это разрушает имидж США, это работает на объективное снижение, а не наращивание влияния Америки в мире", - сказал Рябков, комментируя слова Абрамса.
Он отметил, что прошедшее недавно министерское заседание бюро Движения неприсоединения в Каракасе "наглядно продемонстрировало, насколько меняется тон выступлений и оценок" в отношении подобных действий США на международной арене.
"Причем даже публичных (оценок), не говоря уже о закрытых, кулуарных", - добавил Рябков.
"Мы прекрасно знаем об американских подходах, я надеюсь, что там нас тоже услышали и понимают, что у России есть свои "красные линии", и что мы не отступимся от своих принципиальных подходов и приоритетов", - подчеркнул он.