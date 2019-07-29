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РИА Новости

В Хабаровском крае замминистра отстранили от работы из-за пожара в лагере

Вчера, 11:13
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ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от работы после пожара с гибелью детей в палаточном лагере "Холдоми", сообщили РИА Новости представитель правительства региона.
"На время служебной проверки, которая началась в четверг, временно отстранен от должности замминистра образования края Александр Король" , - сказал собеседник агентства.
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
28 июля, 07:55
Фигурантам дела о пожаре в лагере под Хабаровском просят смягчить наказание
Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. В лагере находилось 189 детей. Четыре ребенка погибли. СК возбудил уголовное дело. Арестованы владелец и директор лагеря, а также сотрудник МЧС.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеРоссияХабаровский крайПроисшествия
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