В Хабаровском крае замминистра отстранили от работы из-за пожара в лагере

ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от работы после пожара с гибелью детей в палаточном лагере "Холдоми", сообщили РИА Новости представитель правительства региона.

"На время служебной проверки, которая началась в четверг, временно отстранен от должности замминистра образования края Александр Король" , - сказал собеседник агентства.