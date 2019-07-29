В Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Два человека погибли и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Сообщение об аварии на 959 километре трассы М-4 "Дон" (Красносулинский район) поступило на пульт дежурного в 9.00 мск понедельника. Микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN.
"По оперативным данным, всего в микроавтобусе находились 13 человек включая водителя, детей нет. По предварительной информации, пострадало десять человек, из которых два человека погибли (водитель и женщина пассажир)", - сказал представитель ведомства.
Пострадавшие направлены в больницу города Зверево, их состояние уточняется.
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