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РИА Новости

В Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик

Вчера, 11:11
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© предоставлено ГУ МЧС по Ростовской областиСотрудник МЧС на месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ростовской области. 29 июля 2019
Сотрудник МЧС на месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ростовской области. 29 июля 2019
© предоставлено ГУ МЧС по Ростовской области
Сотрудник МЧС на месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ростовской области. 29 июля 2019
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Два человека погибли и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Сообщение об аварии на 959 километре трассы М-4 "Дон" (Красносулинский район) поступило на пульт дежурного в 9.00 мск понедельника. Микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN.
"По оперативным данным, всего в микроавтобусе находились 13 человек включая водителя, детей нет. По предварительной информации, пострадало десять человек, из которых два человека погибли (водитель и женщина пассажир)", - сказал представитель ведомства.
Пострадавшие направлены в больницу города Зверево, их состояние уточняется.
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