СК завел дело после отравления жителей якутского села шаурмой в кафе

ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту отравления людей шаурмой в кафе быстрого приготовления в селе Чурапча в Якутии, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУСК РФ по республике Анна Колесник.

Следователи уточнили, что с 26 по 28 июля в Чурапчинскую центральную районную больницу имени П.Н. Сокольникова за медицинской помощью обратились 18 человек, в том числе 8 детей, с диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция". Ранее управление Роспотребнадзора по Якутии отмечало, за медпомощью обратились 22 человека.