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РИА Новости

СК завел дело после отравления жителей якутского села шаурмой в кафе

Вчера, 11:08
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту отравления людей шаурмой в кафе быстрого приготовления в селе Чурапча в Якутии, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУСК РФ по республике Анна Колесник.
Следователи уточнили, что с 26 по 28 июля в Чурапчинскую центральную районную больницу имени П.Н. Сокольникова за медицинской помощью обратились 18 человек, в том числе 8 детей, с диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция". Ранее управление Роспотребнадзора по Якутии отмечало, за медпомощью обратились 22 человека.
"Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - рассказала Колесник.
В настоящий момент проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, добавили в СУСК.
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