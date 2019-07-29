В банке "Ассоциация" назвали причину отзыва лицензии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Отзыв лицензии у нижегородского банка "Ассоциация" стал следствием мошенничества сотрудника казначейства банка, сообщается на Отзыв лицензии у нижегородского банка "Ассоциация" стал следствием мошенничества сотрудника казначейства банка, сообщается на сайте кредитной организации.

ЦБ РФ с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация". В рамках текущего надзора ЦБ установил факт отсутствия на счетах "Ассоциации", открытых в иностранном банке, денежных средств свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств, сообщал ранее в понедельник регулятор.

"Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация" информирует о том, что руководством банка вместе с Банком России был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование", - говорится в сообщении банка "Ассоциация".