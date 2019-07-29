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РИА Новости

В банке "Ассоциация" назвали причину отзыва лицензии

Вчера, 11:08
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Отзыв лицензии у нижегородского банка "Ассоциация" стал следствием мошенничества сотрудника казначейства банка, сообщается на сайте кредитной организации.
ЦБ РФ с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация". В рамках текущего надзора ЦБ установил факт отсутствия на счетах "Ассоциации", открытых в иностранном банке, денежных средств свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств, сообщал ранее в понедельник регулятор.
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Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
"Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация" информирует о том, что руководством банка вместе с Банком России был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование", - говорится в сообщении банка "Ассоциация".
Там отмечается, что кредитной организации "не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия". С 29 июля 2019 года в АО КБ "Ассоциация" работает временная администрация.
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Нижний НовгородЦентральный Банк РФЭкономика
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