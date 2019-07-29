В ОБСЕ прокомментировали ситуацию со статусом русского языка на Украине

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует признаки того, что он может быть готов к диалогу о статусе русского языка на Украине, заявил РИА Новости верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер, добавив, что в октябре может посетить Украину для обсуждения вопросов, связанных с национальным языком и образованием.

"Есть признаки этого, например, на это указывает инаугурационная речь президента Зеленского. Дело в том, что он говорил наполовину на украинском, наполовину на русском. Он также упомянул, что язык - это фактор, который должен объединять общество, а не разделять его... Таким образом, есть все основания для обсуждения дальнейших действий. Я ожидаю открытости для обсуждения этих вопросов ", - заявил Заньер.

"У меня достаточно обширная повестка дня с украинскими собеседниками, и теперь я жду, когда появится новое правительство, после лета я свяжусь с ними, и мы попытаемся найти время. Возможно, это произойдет в октябре. Я планирую поехать туда (на Украину – ред.) и продолжить эти обсуждения. Конечно, такие вопросы, как образование и язык, будут очень важными пунктами моей повестки дня", - добавил Заньер.

Комиссар ОБСЕ заявил, что планирует провести переговоры с представителями МИД Украины, администрацией президента, министрами образования и культуры, а также парламентскими комитетами.

Ранее Заньер в интервью газете "Известия" рассказал, что министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка. Заньер также выразил мнение, что "все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание". Он подчеркнул, что закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.