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РИА Новости

В ОБСЕ прокомментировали ситуацию со статусом русского языка на Украине

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Любовь Чиликова / Перейти в фотобанкТестовые задания по русскому языку для ульяновских чиновников
Тестовые задания по русскому языку для ульяновских чиновников
© РИА Новости / Любовь Чиликова
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует признаки того, что он может быть готов к диалогу о статусе русского языка на Украине, заявил РИА Новости верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер, добавив, что в октябре может посетить Украину для обсуждения вопросов, связанных с национальным языком и образованием.
"Есть признаки этого, например, на это указывает инаугурационная речь президента Зеленского. Дело в том, что он говорил наполовину на украинском, наполовину на русском. Он также упомянул, что язык - это фактор, который должен объединять общество, а не разделять его... Таким образом, есть все основания для обсуждения дальнейших действий. Я ожидаю открытости для обсуждения этих вопросов ", - заявил Заньер.
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Повлияет ли ОБСЕ на языковой закон Украины? Мнение политикаВ ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"У меня достаточно обширная повестка дня с украинскими собеседниками, и теперь я жду, когда появится новое правительство, после лета я свяжусь с ними, и мы попытаемся найти время. Возможно, это произойдет в октябре. Я планирую поехать туда (на Украину – ред.) и продолжить эти обсуждения. Конечно, такие вопросы, как образование и язык, будут очень важными пунктами моей повестки дня", - добавил Заньер.
Комиссар ОБСЕ заявил, что планирует провести переговоры с представителями МИД Украины, администрацией президента, министрами образования и культуры, а также парламентскими комитетами.
Ранее Заньер в интервью газете "Известия" рассказал, что министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка. Заньер также выразил мнение, что "все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание". Он подчеркнул, что закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.
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Язык твой – враг мой: на Украине принят антирусский мовный законДавил, давлю и буду давить права большинства на Украине – таков недвусмысленный посыл, вытекающий из подписи Петра Порошенко под законом о государственном языке Украины.
Шестнадцатого июля на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае президентом Петром Порошенко. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и в России.
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ОБСЕМинистерство культуры УкраиныЛамберто ЗаньерВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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