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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Рябков не планирует встречу со спецпредставителем США по Венесуэле

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что пока не планирует новую встречу со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом: поводов, с учетом последних действий США нет, а разногласия сохраняются серьезные.
"Нет, никаких планов проведения встречи с ним нет", - сказал Рябков.
Первая российско-американская встреча по Венесуэле с участием Рябкова и Абрамса прошла в марте в Риме.
"Вообще, те действия, которые предпринимает в последнее время, так же как и раньше, администрация США применительно к Кубе, применительно к той же Венесуэле - по расширению санкционных списков - подводят нас к выводу, что американцы пренебрегают очевидными обстоятельствами, в том числе продолжающимся переговорным процессом на Барбадосе", - пояснил замглавы МИД РФ.
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Он подчеркнул, что идущий под эгидой Осло межвенесуэльский диалог "небезнадежен", "и есть признаки того, что стороны ведут его по-деловому".
"Это не хождение по кругу, это реальный поиск решений - то есть то, в пользу чего мы всегда выступали: надо дать возможность венесуэльцам самим разобраться со своими проблемами и самим выработать модель их решения. Через диалог. Но США продолжают прессинг", - добавил Рябков.
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Поэтому говорить о каком-то дополнительном контакте по этой теме с американцами оснований нет, подчеркнул он.
"В последние недели тема обсуждалась на разных уровнях, наш министр об этом подробно говорил с (госсекретарем США Майком) Помпео, после этого был контакт со старшим замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом в Хельсинки, где Венесуэла тоже затрагивалась. И тот контакт показал наличие очень глубоких расхождений, разногласий и нестыковок в позициях Москвы и Вашингтона. Поэтому сейчас нет материала для такого контакта", - констатировал замминистра.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФСергей РябковСШАВ мире
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