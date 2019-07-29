Рябков не планирует встречу со спецпредставителем США по Венесуэле

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что пока не планирует новую встречу со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом: поводов, с учетом последних действий США нет, а разногласия сохраняются серьезные.

"Нет, никаких планов проведения встречи с ним нет", - сказал Рябков.

Первая российско-американская встреча по Венесуэле с участием Рябкова и Абрамса прошла в марте в Риме.

"Вообще, те действия, которые предпринимает в последнее время, так же как и раньше, администрация США применительно к Кубе, применительно к той же Венесуэле - по расширению санкционных списков - подводят нас к выводу, что американцы пренебрегают очевидными обстоятельствами, в том числе продолжающимся переговорным процессом на Барбадосе", - пояснил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что идущий под эгидой Осло межвенесуэльский диалог "небезнадежен", "и есть признаки того, что стороны ведут его по-деловому".

"Это не хождение по кругу, это реальный поиск решений - то есть то, в пользу чего мы всегда выступали: надо дать возможность венесуэльцам самим разобраться со своими проблемами и самим выработать модель их решения. Через диалог. Но США продолжают прессинг", - добавил Рябков.

Поэтому говорить о каком-то дополнительном контакте по этой теме с американцами оснований нет, подчеркнул он.