Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

"Ночная температура повысится и будет в пределах 7-12 градусов. Дневная температура в Москве будет уже порядка 19 градусов, а к воскресенью уже не исключено, что будет и 20 градусов. Конечно, это все еще ниже климатической нормы, но теплее, чем ожидается в течение всей недели", — сказала собеседница агентства.