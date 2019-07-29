Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Теплая погода вернется в столицу в ближайшие выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ночная температура повысится и будет в пределах 7-12 градусов. Дневная температура в Москве будет уже порядка 19 градусов, а к воскресенью уже не исключено, что будет и 20 градусов. Конечно, это все еще ниже климатической нормы, но теплее, чем ожидается в течение всей недели", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в субботу днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, но они не повлияют существенно на температуру.
В течение рабочей недели погода в столице будет пасмурной и ветреной, самым холодным днем станет среда, отметила Позднякова.
"Всю неделю к нам будут поступать порции холодного арктического воздуха. С понедельника по четверг минимальная ночная температура в столичном регионе будет колебаться в пределах плюс 5-10 градусов", — добавила синоптик.
Также Позднякова отметила, что всю неделю атмосферное давление будет ниже нормы, самое низкое ожидается 31 июля.