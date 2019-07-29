Всех детей из сгоревшего лагеря под Хабаровском выписали из больниц

Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю. Архивное фото

Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю

ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Все дети, которые находились на лечении в больницах после пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, в понедельник выписаны домой, сообщает министерство здравоохранения региона.

"По состоянию на 15.00 (8.00 мск) понедельника в больницах минздрава Хабаровского края на госпитальном наблюдении нет детей, пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми". Ранее находившиеся на лечении в краевой больнице имени Пиотровича в Хабаровске и Солнечной ЦРБ в понедельник выписаны домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа психологов краевой клинической психиатрической больницы, оказывавшая помощь пострадавшим детям, их родителям и вожатым, вернулась в Хабаровск. Специалисты группы участвовали во всех траурных мероприятиях, поддерживая родственников погибших.