Всех детей из сгоревшего лагеря под Хабаровском выписали из больниц

ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Все дети, которые находились на лечении в больницах после пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, в понедельник выписаны домой, сообщает министерство здравоохранения региона.
"По состоянию на 15.00 (8.00 мск) понедельника в больницах минздрава Хабаровского края на госпитальном наблюдении нет детей, пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми". Ранее находившиеся на лечении в краевой больнице имени Пиотровича в Хабаровске и Солнечной ЦРБ в понедельник выписаны домой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа психологов краевой клинической психиатрической больницы, оказывавшая помощь пострадавшим детям, их родителям и вожатым, вернулась в Хабаровск. Специалисты группы участвовали во всех траурных мероприятиях, поддерживая родственников погибших.
Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. В лагере находилось 189 детей. Четыре ребенка погибли. СК возбудил уголовное дело. Арестованы владелец и директор лагеря, а также сотрудник МЧС.