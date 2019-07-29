В Бурятии туристы попросили спасателей об эвакуации

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группа туристов в Бурятии просит оказать помощь в эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык, погодные условия пока не позволяют отправить туда авиацию, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"Поступила просьба оказать помощь в эвакуации туристической группы, которая находится в месте слияния рек Урик и Даялык", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погодные условия не позволяют применять авиацию. Непогода в данном районе, как ожидается, сохранится еще в течение нескольких суток. К месту нахождения туристов направлена наземная группа спасателей.