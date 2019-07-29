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РИА Новости
Туризм

В Бурятии туристы попросили спасателей об эвакуации

Вчера, 10:48
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группа туристов в Бурятии просит оказать помощь в эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык, погодные условия пока не позволяют отправить туда авиацию, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"Поступила просьба оказать помощь в эвакуации туристической группы, которая находится в месте слияния рек Урик и Даялык", - сказал собеседник агентства.
По его словам, погодные условия не позволяют применять авиацию. Непогода в данном районе, как ожидается, сохранится еще в течение нескольких суток. К месту нахождения туристов направлена наземная группа спасателей.
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ТуризмБурятияПроисшествия
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