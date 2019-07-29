ТГК-1 в I полугодии сократила выработку электроэнергии на 5,2%

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Выработка электроэнергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, в январе-июне составила 15 миллиардов кВт.ч, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает компания.
При этом сопоставимая выработка электроэнергии на тепловых электростанциях компании увеличилась на 4,7%, что обусловлено конъюнктурой рынка и загрузкой оборудования по требованию "Системного оператора Единой энергетической системы". Производство электроэнергии гидроэлектростанциями снизилось на 17,5% в связи с более низкой водностью в регионах присутствия компании.
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, составил 13,7 миллиона Гкал, снизившись на 5,8% относительно аналогичного показателя 2018 года в связи с более теплыми погодными условиями в первом квартале 2019 года.
ТГК-1 производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компании объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).