ТГК-1 в I полугодии сократила выработку электроэнергии на 5,2%

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Выработка электроэнергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, в январе-июне составила 15 миллиардов кВт.ч, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает компания.

При этом сопоставимая выработка электроэнергии на тепловых электростанциях компании увеличилась на 4,7%, что обусловлено конъюнктурой рынка и загрузкой оборудования по требованию "Системного оператора Единой энергетической системы". Производство электроэнергии гидроэлектростанциями снизилось на 17,5% в связи с более низкой водностью в регионах присутствия компании.

Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, составил 13,7 миллиона Гкал, снизившись на 5,8% относительно аналогичного показателя 2018 года в связи с более теплыми погодными условиями в первом квартале 2019 года.