Инна Чурикова готовится к выписке из больницы

"Я недавно звонил ей, разговаривал с ней, она в отличном настроении, и если бы театр был открыт, то она бы уже пришла на работу. Через день-два она уже готовится к выписке, и после больницы, наверное, с Глебом Анатольевичем они поедут отдыхать", - добавил он.