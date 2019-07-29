Инна Чурикова готовится к выписке из больницы

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Инна Чурикова готовится выписаться из больницы, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Инна Михайловна в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы", - сказал Варшавер.
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"Я недавно звонил ей, разговаривал с ней, она в отличном настроении, и если бы театр был открыт, то она бы уже пришла на работу. Через день-два она уже готовится к выписке, и после больницы, наверное, с Глебом Анатольевичем они поедут отдыхать", - добавил он.
Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль прервали, Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В прошлую пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.