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РИА Новости
Теплоснабжение

ТГК-1 в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 36,6%

Вчера, 10:40
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНарвская ГЭС ОАО "ТГК-1". Архив
Нарвская ГЭС ОАО ТГК-1. Архив
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии выросла на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,995 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Выручка за отчетный период выросла на 6,6%, до 48,642 миллиарда рублей. Отмечается, что на рост выручки повлияло увеличение доходов от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед и реализации мощности в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ).
Валовая прибыль составила 8,069 миллиарда рублей, увеличившись на 16,9%. Показатель EBITDA увеличился на 20,9% и составил 13,773 миллиарда рублей. Себестоимость выросла на 4,8%, до 40,572 миллиарда рублей - преимущественно в связи с увеличением объемов производства на ТЭЦ.
ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тыс. Гкал/ч. Основные акционеры компании - "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).
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