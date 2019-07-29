ТГК-1 в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 36,6%

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии выросла на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,995 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период выросла на 6,6%, до 48,642 миллиарда рублей. Отмечается, что на рост выручки повлияло увеличение доходов от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед и реализации мощности в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ).

Валовая прибыль составила 8,069 миллиарда рублей, увеличившись на 16,9%. Показатель EBITDA увеличился на 20,9% и составил 13,773 миллиарда рублей. Себестоимость выросла на 4,8%, до 40,572 миллиарда рублей - преимущественно в связи с увеличением объемов производства на ТЭЦ.