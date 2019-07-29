Медведев поздравил Игоря Крутого с юбилеем

"Вы создали уникальный творческий стиль, стали автором многих популярных песен, завоевали сердца миллионов людей. Без Ваших лирических мелодий невозможно представить современную отечественную эстраду. А Ваши сольные программы с успехом проходят не только в России, но и за рубежом", - говорится в телеграмме.