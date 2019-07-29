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РИА Новости
Культура

Медведев поздравил Игоря Крутого с юбилеем

Вчера, 10:37
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой
Композитор Игорь Крутой
© РИА Новости / Нина Зотина
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Композитор Игорь Крутой. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 65-летним юбилеем и отметил, что без его мелодий невозможно представить современную российскую эстраду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.
"Вы создали уникальный творческий стиль, стали автором многих популярных песен, завоевали сердца миллионов людей. Без Ваших лирических мелодий невозможно представить современную отечественную эстраду. А Ваши сольные программы с успехом проходят не только в России, но и за рубежом", - говорится в телеграмме.
Премьер отметил, что большого уважения заслуживает продюсерская деятельность артиста.
"Вы прилагаете все усилия для того, чтобы одарённые исполнители смогли раскрыть свои способности на сцене и, конечно, обрести известность и преданных поклонников", - добавил Медведев.
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КультураИгорь КрутойДмитрий МедведевРоссия
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