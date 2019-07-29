Армия Хафтара начала второй этап наступления на Триполи

БЕНГАЗИ, 29 июл - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на ливийскую столицу Триполи, заявил РИА Новости депутат парламента в ливийском Тобруке Али аль-Кайди.

Ранее ЛНА заявила, что первый этап наступления на Триполи завершился успешно.

"Силы (Ливийской национальной – ред.) армии наступают на Триполи в рамках нового дня операции "Поток достоинства", то есть второго этапа военной операции, поскольку армия достигла большинства своих целей, среди которых – истощение сил вооруженных формирований с точки зрения численности, снаряжения и боевиков. У сил ЛНА большая выдержка в войне на истощение", - сообщил аль-Кайди.

Кроме того, депутат позитивно оценил недавний визит делегации ливийского парламента в США, подчеркнув, что его основной целью было довести до сведения о том, что "действительно происходит в Ливии". Аль-Кайди уточнил, что речь шла о правде по поводу "поддержки терроризма со стороны правительства национального согласия (ПНС)".

Аль-Кайди также добавил, что делегация ливийского парламента завершит свою зарубежную поездку визитом во Францию.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.