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РИА Новости

Армия Хафтара начала второй этап наступления на Триполи

Вчера, 10:36
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БЕНГАЗИ, 29 июл - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на ливийскую столицу Триполи, заявил РИА Новости депутат парламента в ливийском Тобруке Али аль-Кайди.
Ранее ЛНА заявила, что первый этап наступления на Триполи завершился успешно.
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"Силы (Ливийской национальной – ред.) армии наступают на Триполи в рамках нового дня операции "Поток достоинства", то есть второго этапа военной операции, поскольку армия достигла большинства своих целей, среди которых – истощение сил вооруженных формирований с точки зрения численности, снаряжения и боевиков. У сил ЛНА большая выдержка в войне на истощение", - сообщил аль-Кайди.
Кроме того, депутат позитивно оценил недавний визит делегации ливийского парламента в США, подчеркнув, что его основной целью было довести до сведения о том, что "действительно происходит в Ливии". Аль-Кайди уточнил, что речь шла о правде по поводу "поддержки терроризма со стороны правительства национального согласия (ПНС)".
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Аль-Кайди также добавил, что делегация ливийского парламента завершит свою зарубежную поездку визитом во Францию.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.
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