В Москве омбудсмен не получала жалоб на задержания на незаконной акции

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева не получала жалоб на неправомерные задержания на несанкционированной акции в центре столицы в субботу, но уточнила, что направила соответствующие запросы в Следственный комитет и прокуратуру.

"Жалоб в наш адрес не поступало. Если будут обращения, то мы обязательно их рассмотрим по всем позициям. Так же мы отправляем обращения в прокуратуру и Следственный комитет", - сообщила РИА Новости Потяева.