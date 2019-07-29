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РИА Новости

В Москве омбудсмен не получала жалоб на задержания на незаконной акции

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева не получала жалоб на неправомерные задержания на несанкционированной акции в центре столицы в субботу, но уточнила, что направила соответствующие запросы в Следственный комитет и прокуратуру.
"Жалоб в наш адрес не поступало. Если будут обращения, то мы обязательно их рассмотрим по всем позициям. Так же мы отправляем обращения в прокуратуру и Следственный комитет", - сообщила РИА Новости Потяева.
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В Москве в субботу прошел митинг, который не был согласован с властями. Акцию организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции, за различные правонарушения задержаны 1074 человека.
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