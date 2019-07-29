В Москве омбудсмен не получала жалоб на задержания на незаконной акции

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева не получала жалоб на неправомерные задержания на несанкционированной акции в центре столицы в субботу, но уточнила, что направила соответствующие запросы в Следственный комитет и прокуратуру.
"Жалоб в наш адрес не поступало. Если будут обращения, то мы обязательно их рассмотрим по всем позициям. Так же мы отправляем обращения в прокуратуру и Следственный комитет", - сообщила РИА Новости Потяева.
26 июля, 09:00Чем грозит участие в несогласованных акциях
В Москве в субботу прошел митинг, который не был согласован с властями. Акцию организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции, за различные правонарушения задержаны 1074 человека.