В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 666 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 378 человек (женщин – 113, детей – 193), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 288 человек (женщин – 386, детей – 657)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной в Байт-Сава (провинция Дамаск) проведена гуманитарная акция, нуждающимся жителям Сирии выдали 750 продовольственных наборов общим весом 3,63 тонны.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 35 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.