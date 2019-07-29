Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе салона красоты

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор посоветовал при посещении салонов красоты обращать внимание на гигиенические условия и на то, какие косметические средства там используются.

"Обратите внимание на то, как дезинфицируются инструменты. Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, мастер перед тем, как начать обслуживать клиента, обязательно должен вымыть руки с мылом, уточнили в пресс-службе.

Белье для обслуживания клиентов должно быть чистое, запаса должно хватать для индивидуального обеспечения каждого клиента, отметили в ведомстве.

"Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Допускается использование кисточек для удаления остриженных волос только при условии их дезинфекции после каждого клиента", - добавили в Роспотребнадзоре.

Все косметические средства должны иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии качества, а также содержать русский перевод потребительской информации, не допускается использование просроченной продукции, подчеркнули в пресс-службе.