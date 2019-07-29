В Челябинске сторож детсада прогнал бензопилой напавшего на него мужчину

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Сторож детского сада в Челябинске ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной день потребовал "отдать ему его ребенка" и устроил драку, сообщает в понедельник региональное управление Росгвардии.

Накануне днем патруль Росгвардии увидел на улице Мамина мужчину с окровавленной рукой – на вопрос, где он поранился, тот пояснил, что на него набросился сторож детского сада с бензопилой.

Гвардейцы выехали в указанный детсад и задержали 58-летнего сторожа. Тот подтвердил, что ранил дебошира бензопилой, и рассказал предысторию.

"По его словам, 26-летний мужчина в состоянии опьянения зашел на территорию детского сада и потребовал от него отдать ребенка. На возражения о том, что в воскресенье в учреждение дети не прибывают, мужчина нанес сторожу удар кулаком в лицо, после чего сотрудник охранного предприятия и решил прогнать мужчину бензопилой", - говорится в релизе.