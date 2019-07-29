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РИА Новости

В Челябинске сторож детсада прогнал бензопилой напавшего на него мужчину

Вчера, 10:16
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Сторож детского сада в Челябинске ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной день потребовал "отдать ему его ребенка" и устроил драку, сообщает в понедельник региональное управление Росгвардии.
Накануне днем патруль Росгвардии увидел на улице Мамина мужчину с окровавленной рукой – на вопрос, где он поранился, тот пояснил, что на него набросился сторож детского сада с бензопилой.
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Гвардейцы выехали в указанный детсад и задержали 58-летнего сторожа. Тот подтвердил, что ранил дебошира бензопилой, и рассказал предысторию.
"По его словам, 26-летний мужчина в состоянии опьянения зашел на территорию детского сада и потребовал от него отдать ребенка. На возражения о том, что в воскресенье в учреждение дети не прибывают, мужчина нанес сторожу удар кулаком в лицо, после чего сотрудник охранного предприятия и решил прогнать мужчину бензопилой", - говорится в релизе.
В итоге сторожа передали полицейским, а ударившего его молодого человека – врачам в больницу. Следственно-оперативная группа выясняет, есть ли в случившемся состав уголовного дела.
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