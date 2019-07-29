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РИА Новости

Раненного в Турции белорусского дипломата перевели в обычную палату

Вчера, 10:09
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Состояние белорусского дипломата Александра Поганшева, пострадавшего в результате вооруженного нападения в Анкаре, уже не вызывает опасений, его перевели из реанимации в обычную палату, сообщил РИА Новости в понедельник посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных.
Дипломат был ранен в среду в результате нападения психически неуравновешенного человека. Как сообщал источник в белорусском посольстве в Анкаре, советник белорусской дипмиссии Александр Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.
"Состояние нашего сотрудника уже не вызывает опасений, он идет на поправку, теперь остается только ждать… Его перевели в обычную палату из реанимации", - рассказал Савиных.
Как отметил посол, он планирует сегодня или завтра посетить дипломата в медучреждении. "С сегодняшнего дня более широко открыли возможность посещений, раньше пускали только жену. Я обязательно навещу его, узнаю, как обстоят дела, уточню какие-то бытовые вопросы", - заверил собеседник агентства.
При этом Савиных не стал делать прогнозов относительно того, сколько еще времени сотрудник посольства может провести в больнице, посоветовал за подобными комментариями обращаться к медикам.
Вид на город Анкара
25 июля, 14:48
Обнародованы подробности нападения на белорусского дипломата в Турции
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ТурцияБелоруссияАнкараВ мире
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