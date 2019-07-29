Раненного в Турции белорусского дипломата перевели в обычную палату

МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Состояние белорусского дипломата Александра Поганшева, пострадавшего в результате вооруженного нападения в Анкаре, уже не вызывает опасений, его перевели из реанимации в обычную палату, сообщил РИА Новости в понедельник посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных.

Дипломат был ранен в среду в результате нападения психически неуравновешенного человека. Как сообщал источник в белорусском посольстве в Анкаре, советник белорусской дипмиссии Александр Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры и никакого политического мотива не просматривается.

"Состояние нашего сотрудника уже не вызывает опасений, он идет на поправку, теперь остается только ждать… Его перевели в обычную палату из реанимации", - рассказал Савиных.

Как отметил посол, он планирует сегодня или завтра посетить дипломата в медучреждении. "С сегодняшнего дня более широко открыли возможность посещений, раньше пускали только жену. Я обязательно навещу его, узнаю, как обстоят дела, уточню какие-то бытовые вопросы", - заверил собеседник агентства.