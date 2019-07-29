На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк заявил, что приоритетом для него является реформирование военно-промышленного комплекса, который находится в упадке из-за коррупции.
"Сейчас для меня реформирование ВПК является ключевым приоритетом… Из-за того, что в ВПК, в оборонке были четко закреплены частные интересы чиновников, сектор разваливался. То есть оборонка у нас разваливалась, не могла развиваться. Не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не способствовало развитию. И это, конечно, для страны, которая находится в войне, – просто недопустимо", - цитирует Данилюка сайт телеканала "24 канал".
По словам Данилюка, он посещает различные предприятия, чтобы увидеть потенциал и понять проблемы. "Есть интересные наработки, есть интересные модели, конкурентоспособные. Но все равно ВПК у нас в довольно плохом состоянии", - добавил Данилюк.