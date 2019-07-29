На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции

"Сейчас для меня реформирование ВПК является ключевым приоритетом… Из-за того, что в ВПК, в оборонке были четко закреплены частные интересы чиновников, сектор разваливался. То есть оборонка у нас разваливалась, не могла развиваться. Не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не способствовало развитию. И это, конечно, для страны, которая находится в войне, – просто недопустимо", - цитирует Данилюка сайт телеканала "24 канал".