В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Москва контактирует с представителями Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой Венесуэлы, и оппозицией, но в формате, понятном для правительства президента Николаса Мадуро, это не параллельный канал, а эпизодический обмен информацией, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо пытаются контактировать с Москвой, российская сторона объясняет им контрпродуктивность внешнего силового вмешательства.

"У нас было несколько возможностей получить от них информацию и оценки и в свою очередь довести до них наши взгляды и наши подходы", - пояснил Рябков информацию о контактах Москвы и представителей Гуаидо.

Рябков отметил, что в Москве "не укрываются ни от каких контактов". "Наоборот, считаем, что чем больше контактов, тем лучше для всех. При этом мы это делаем в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро, и я уверен, что в Вашингтоне об этом тоже имеют представление", - сказал замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, "это контакты, нацеленные на обмен информацией и на доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются". "Но это не какой-то параллельный канал, совершенно об этом речи нет, это не какой-то постоянный диалог, это эпизодические, я бы даже сказал спорадические коммуникации, не более того. Причем они могут быть в разной форме, совершенно не в форме даже бесед", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.