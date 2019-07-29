Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T09:59Z
https://ria.ru/20190729/1556960586.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_5aec9f5c0b751c2e4694d681a514f381.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы

Вчера, 09:59
654
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Москва контактирует с представителями Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой Венесуэлы, и оппозицией, но в формате, понятном для правительства президента Николаса Мадуро, это не параллельный канал, а эпизодический обмен информацией, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо пытаются контактировать с Москвой, российская сторона объясняет им контрпродуктивность внешнего силового вмешательства.
резидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
4 июля, 21:42
Путин посоветовал Гуаидо "вернуться на грешную Землю"
"У нас было несколько возможностей получить от них информацию и оценки и в свою очередь довести до них наши взгляды и наши подходы", - пояснил Рябков информацию о контактах Москвы и представителей Гуаидо.
Рябков отметил, что в Москве "не укрываются ни от каких контактов". "Наоборот, считаем, что чем больше контактов, тем лучше для всех. При этом мы это делаем в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро, и я уверен, что в Вашингтоне об этом тоже имеют представление", - сказал замглавы МИД РФ.
По словам Рябкова, "это контакты, нацеленные на обмен информацией и на доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются". "Но это не какой-то параллельный канал, совершенно об этом речи нет, это не какой-то постоянный диалог, это эпизодические, я бы даже сказал спорадические коммуникации, не более того. Причем они могут быть в разной форме, совершенно не в форме даже бесед", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
26 июля, 09:51
Фальшивый президент, настоящие санкции. Как живет ВенесуэлаСША продолжают вводить санкции против Венесуэлы, а лидер оппозиции вот уже полгода продолжает делать вид, что он президент. И призывает всех на новые протесты.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
1601101
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции
РИА
Новости
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
На Украине решили реформировать СБУ
Армия Хафтара начала второй этап наступления на Триполи
Лента
новостей
Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков не планирует встречу со спецпредставителем США по Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео
В Тегеране прокомментировали желание Помпео "поговорить" с иранским народом
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской проводит брифинг по ситуации в Сирии. 29 июля 2019
Генштаб обвинил американские структуры в продаже сирийской нефти
Арктическая экспедиция
"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк
Секретарь СНБО Украины готов обсуждать с Зеленским любые назначения
Танкер Stena Impero
Иран отверг возможность обмена задержанного Stena Impero на Grace 1
Александр Вучич
Вучич поблагодарил Россию за переданные бронетранспортеры
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев
Генштаб опроверг обвинения в уничтожении Россией рынка в Идлибе
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Приангарье не зафиксировали вспышек заболеваний в зоне паводка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния