Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T09:58Z
https://ria.ru/20190729/1556960571.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки

Вчера, 09:58
167
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР заявили о двух нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
000013
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия за неделю
РИА
Новости
На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
В Судане сообщили о пяти погибших в столкновениях с силовиками
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев
Лента
новостей
Здание МИД России
В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
На Украине решили реформировать СБУ
В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
Раненного в Турции белорусского дипломата перевели в обычную палату
Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе
Ирак планирует построить новую базу ВМС в Басре
Армия Хафтара начала второй этап наступления на Триполи
В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
СМИ назвали шесть кандидатов на пост премьера Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния