В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в ДНР заявили о двух нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.