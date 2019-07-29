Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.
"Совет министров ... соглашается с майнингом продуктов криптографической обработки", - говорится в релизе.
Согласно решению, криптовалюты могут быть использованы с учетом связанного с ними риска, при этом они не будут поддерживаться или обеспечиваться правительством и банковской системой.
Отмечается, что виртуальные валюты не должны использоваться во внутренних транзакциях и будут облагаться налогом, как в других сферах промышленности.
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