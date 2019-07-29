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РИА Новости

В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи

Вчера, 09:39
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ЧИТА, 29 июл – РИА Новости. Режим ЧС могут ввести в трех районах Забайкалья из-за засухи и потери порядка 30 тысяч гектаров посевов, сообщил в понедельник министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев во время совещания в правительстве региона.
"Нашей группой в выходные были обследованы посевы в юго-восточных районах Забайкальского края. Несмотря на обильные осадки в Чите, Чернышевском, Нерчинском районах, в трех районах – Краснокаменском, Калганском, Приаргунском практически два с половиной месяца не было осадков. Группой были обследованы посевы. По оперативной информации, порядка 30 тысяч гектаров пострадали", - сказал Бочкарев.
Он добавил, что в настоящее время в двух муниципальных районах введен режим повышенной готовности. "По информации глав, они сегодня рассматривают вопрос на комиссиях по ЧС о введении режима чрезвычайной ситуации по засухе – в Приаргунском, Краснокаменском и Калганском районах. Будем готовить документы и подавать на компенсацию ущерба", - добавил Бочкарев.
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