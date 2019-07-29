Источник: Белковский может стать советником при посольстве в Кабо-Верде

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Политолог Станислав Белковский рассматривается в качестве оптимальной кандидатуры на вакантную должность советником по делам соотечественников российского посольства в Кабо-Верде, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Москве.

"Аналитические способности Белковского необходимы в первую очередь в таких сложных точках, как Кабо-Верде", - сказал он.

"Должность не велика, но, не сомневаюсь, потенциал позволит в короткий срок "будущему" дипломату раскрыться и достигнуть карьерных высот. Кстати, назначение позволит сочетать работу на нескольких направлениях, включая протокол и прессу", - заключил он.