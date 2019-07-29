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РИА Новости

Источник: Белковский может стать советником при посольстве в Кабо-Верде

Вчера, 09:36
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Политолог Станислав Белковский рассматривается в качестве оптимальной кандидатуры на вакантную должность советником по делам соотечественников российского посольства в Кабо-Верде, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Москве.
"Аналитические способности Белковского необходимы в первую очередь в таких сложных точках, как Кабо-Верде", - сказал он.
"Должность не велика, но, не сомневаюсь, потенциал позволит в короткий срок "будущему" дипломату раскрыться и достигнуть карьерных высот. Кстати, назначение позволит сочетать работу на нескольких направлениях, включая протокол и прессу", - заключил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и обороны Кабо-Верде Луиш Филипе Тавариш во время церемонии подписания совместных документов по итогам встречи в Москве. 30 апреля 2019
30 апреля, 13:31
Главы МИД России и Кабо-Верде подписали соглашение о безвизовом режиме
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Кабо-ВердеРоссияПолитика
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