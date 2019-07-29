Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T09:32Z
https://ria.ru/20190729/1556960129.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155582/03/1555820380_0:12:3168:1794_1036x0_80_0_0_2e635a8aba5568e2a3b6c049a333edda.jpg
РИА Новости

В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200

Вчера, 09:32
544
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Воздушное судно Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России прибудет в Якутию для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
Как отметили в ведомстве, по заявке правительства Якутии самолет-амфибия будет задействован в труднодоступных и отдаленных районах, где затруднена переброска сил и средств наземной группировки. Кроме того, он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгорания.
"Двадцать девятого июля в 17.00 (по местному времени) запланировано прибытие воздушного судна Бе-200 ХАСЦ МЧС России для тушения лесных пожаров на территории Якутии", - рассказали в пресс-службе.
По данным ежедневного мониторинга лесных пожаров, в Якутии ведутся работы по тушению 25 лесных пожаров на площади 938 тысяч гектаров.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста)
27 июля, 17:33
Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири
400000
Обсудить 0
ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Арктическая экспедиция
"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
РИА
Новости
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Приангарье не зафиксировали вспышек заболеваний в зоне паводка
Скульптура Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
В Волгограде возле монумента "Родина-мать зовет" нашли снаряды времен войны
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий поздравил победителей Международной олимпиады по химии
Лента
новостей
Московская городская избирательная комиссия
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Брюхановой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретился с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН
Пригород Дамаска Дума
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Жителям Тулуна рекомендовали запастись питьевой водой после подъема реки
Здание МИД России
В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Генштаб опроверг обвинения в уничтожении Россией рынка в Идлибе
В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
Здание Московского городского суда
В Мосгорсуд поступило 35 исков о регистрации кандидатов в депутаты
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В Красноярский край направили аэромобильную группировку МЧС
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской проводит брифинг по ситуации в Сирии. 29 июля 2019
Генштаб обвинил американские структуры в продаже сирийской нефти
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния