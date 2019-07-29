В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200

ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Воздушное судно Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России прибудет в Якутию для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
Как отметили в ведомстве, по заявке правительства Якутии самолет-амфибия будет задействован в труднодоступных и отдаленных районах, где затруднена переброска сил и средств наземной группировки. Кроме того, он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгорания.
"Двадцать девятого июля в 17.00 (по местному времени) запланировано прибытие воздушного судна Бе-200 ХАСЦ МЧС России для тушения лесных пожаров на территории Якутии", - рассказали в пресс-службе.
По данным ежедневного мониторинга лесных пожаров, в Якутии ведутся работы по тушению 25 лесных пожаров на площади 938 тысяч гектаров.
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