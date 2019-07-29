В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200

Как отметили в ведомстве, по заявке правительства Якутии самолет-амфибия будет задействован в труднодоступных и отдаленных районах, где затруднена переброска сил и средств наземной группировки. Кроме того, он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгорания.